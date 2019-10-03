У Туркменістані влаштували облаву на власників дронів



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Власникам дронів виписують штрафи

У туркменському місті Лебап співробітники правоохоронних органів допитують і штрафують власників безпілотних літальних апаратів – дронів.

Їм виписують штрафи від 1000 до 3000 манатів (від 52 до 156 доларів за курсом чорного ринку) і попереджають, що якщо їх спіймають повторно, то притягнуть до кримінальної відповідальності, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

«Зараз туркменську владу турбує те, що хтось може зняти на відео або фото черги перед продовольчими магазинами і скандали, які там трапляються», – заявив офіцер поліції на умовах анонімності.

За даними ЗМІ, поліцейські в штатському контролюють черги за продуктами і забороняють покупцям фотографувати і користуватися мобільними телефонами.

Зазначається, що везення дронів у Туркменістан заборонене, відкрито їх ніде не продають, але офіційно влада не забороняла цивільним особам використовувати дрони. Безпілотниками в Туркменістані часто знімають весілля, але хто і як ввозить дрони, невідомо.