У Варшаві через смерть пасажира аварійно сів літак

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На борту літака було здійснено спробу реанімації, але 58-річного іноземця врятувати не вдалося

У Варшаві в п'ятницю здійснив аварійну посадку літак, який летів зі Стокгольма до одного з міст в Туреччині.

Як повідомляє Wp.pl, причина посадки - смерть 58-річного пасажира і намагання відновити його життєві функції.

«На борту літака було здійснено спробу реанімації, але 58-річного іноземця врятувати не вдалося. Тому, літак змушений був приземлитися у Варшаві»,- повідомив представник відділу поліції у варшавському аеропорту Шопена Маріуш Ткач.

Він додав, що поки що причина смерті чоловіка залишається невідомою.

Пасажири рейсу чекали у Варшаві на наступний рейс до Туреччини.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили .

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.