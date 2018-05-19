  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Варшаві через смерть пасажира аварійно сів літак

    • Розсилка
    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    На борту літака було здійснено спробу реанімації, але 58-річного іноземця врятувати не вдалося

    У Варшаві в п'ятницю здійснив аварійну посадку літак, який летів зі Стокгольма до одного з міст в Туреччині.

    Як повідомляє Wp.pl, причина посадки - смерть 58-річного пасажира і намагання відновити його життєві функції.

    «На борту літака було здійснено спробу реанімації, але 58-річного іноземця врятувати не вдалося. Тому, літак змушений був приземлитися у Варшаві»,- повідомив представник відділу поліції у варшавському аеропорту Шопена Маріуш Ткач.

    Він додав, що поки що причина смерті чоловіка залишається невідомою.

    Пасажири рейсу чекали у Варшаві на наступний рейс до Туреччини.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

    За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили .

    Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

    Читайте також
    Польща літак смерть авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ