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    Папа Римський розкритикував тих, хто під час карантину літав у відпустку

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    Папа Франциск - Папа Римський розкритикував тих, хто під час карантину літав у відпустку
    Папа Франциск

    За словами Папи, ті, хто поїхав у відпустку, думали лише про себе

    Папа Римський Франциск засудив людей, які полетіли на відпочинок за кордон, заявивши, що їм потрібно продемонструвати більше розуміння до страждань інших людей.

    Про це він сказав у неділю, 3 січня, виступаючи після свого щотижневого полуденного благословення, повідомляє Reuters.

    «Вони не думали про тих, хто сидів удома, про економічні проблеми багатьох людей, які сильно постраждали від блокування, про хворих. (Вони думали. - Ред.) лише про те, щоб поїхати у відпустку та повеселитися», – сказав Папа.

    Він додав, що його це «справді засмутило». 

    Напередодні, 31 грудня, Папа Римський пропустив традиційну новорічну месу через запалення сідничного нерва, яке спричиняло біль у правій нозі.

    Теги: Папа Римський відпочинок кордон коронавірус
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