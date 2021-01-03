Папа Римський розкритикував тих, хто під час карантину літав у відпустку

За словами Папи, ті, хто поїхав у відпустку, думали лише про себе

Папа Римський Франциск засудив людей, які полетіли на відпочинок за кордон, заявивши, що їм потрібно продемонструвати більше розуміння до страждань інших людей.

Про це він сказав у неділю, 3 січня, виступаючи після свого щотижневого полуденного благословення, повідомляє Reuters.

«Вони не думали про тих, хто сидів удома, про економічні проблеми багатьох людей, які сильно постраждали від блокування, про хворих. (Вони думали. - Ред.) лише про те, щоб поїхати у відпустку та повеселитися», – сказав Папа.

Він додав, що його це «справді засмутило».

Напередодні, 31 грудня, Папа Римський пропустив традиційну новорічну месу через запалення сідничного нерва, яке спричиняло біль у правій нозі.