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    У світі

    У Норвегії через карантин забороняють алкоголь в ресторанах

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    У Норвегії через карантин забороняють алкоголь в ресторанах - У Норвегії через карантин забороняють алкоголь в ресторанах
    У Норвегії через карантин забороняють алкоголь в ресторанах

    Нові обмеження триватимуть два тижні

    У Норвегії з понеділка, 4 січня, на два тижні вводяться нові карантинні обмеження, щоб запобігти новій хвилі поширення коронавірусу.

    Про це повідомила, виступаючи по телебаченню, прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг, передає Deutsche Welle.

    За її словами, з 4 січня вводиться тимчасова заборона на продаж алкоголю в ресторанах, барах, а також на різних заходах.

    Зустрічі вдома мають обмежуватися п'ятьмома особами. У магазинах і торгових центрах також буде регулюватися число відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи у приміщеннях переносяться на більш пізні терміни.

    Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні і за кордон, а найближчим часом не приймати у себе гостей.

    Норвегія в порівнянні з іншими країнами Європи до теперішнього часу успішно справляється з пандемією коронавирусу. З початку пандемії в країні з населенням 5,3 мільйони осіб було виявлено 50,2 тисячі випадків коронавирусної інфекції, 436 людей померли від наслідків зараження. Про перший випадок ковіду в Норвегії повідомили у лютому минулого року.

    Теги: алкоголь Норвегія карантин кордон влада коронавірус
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