У великих містах України хочуть побудувати перехоплюючі автостоянки



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Приклад перехоплюючої парковки у Києві на проспекті Бажана

У Мінрегіоні зазначили, що це сприятиме підвищенню екологічного стану міст, налагодження транспортного руху в центральних районах міст

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує оновити державні будівельні норми щодо можливості проектування на в'їзді до центральних районів великих міст перехоплюючих автостоянок.

Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, відповідну зміну пропонується внести до ДБН «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

«Практика створення перехоплюючих парковок для авто існує в багатьох країнах Європи і світу, адже це значно полегшує рух у великих містах, розвантажує центральні райони від надмірної кількості індивідуальних автомобілів. Таким чином, власник авто, заїжджаючи до центру міста, має можливість залишити свій автомобіль на парковці та пересісти на громадський транспорт, щоб зручно дістатися до місця призначення. Тому в змінах до ДБН щодо автостоянок ми пропонуємо ввести можливість організації перехоплюючих парковок для авто у великих містах України», - написав він.

За словами чиновника, це сприятиме зменшенню заторів на дорогах, підвищенню екологічного стану міст, налагодженню транспортного руху в центральних районах міст.

«Згідно із запропонованими змінами, перехоплюючі автостоянки мають бути розташовані поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, що розташовані на під'їзді до центральної частини міста. Такі автостоянки слід розташовувати на відстані не більш ніж 150 м від об'єктів обслуговування», - написав він.

Заступник міністра відзначив, що місткість перехоплюючих автостоянок визначається з урахуванням: до 50% машиномісць - для тривалого зберігання автомобілів (впродовж дня) і до 25% машиномісць - для поїздок з культурно-побутовою метою (на кілька годин).