У Великій Британії горів рідний ліс Вінні-Пуха

Раніше у лютому 2019 року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося дві пожежі

В Ешдаунському лісі у Великій Британії сталася велика пожежа. Цей ліс є прототипом лісу, в якому жили герої дитячої казки Алана Мілна про ведмедя Вінні-Пуха.

Про це повідомляє BBC.

Пожежа сталася в неділю ввечері, 28 квітня. Загалом вогонь охопив близько 20 гектарів лісу, гасити пожежу прибули шість команд рятувальників. Чотири з них залишалися на місці до ранку понеділка, аби упевнитися, що вогню більше немає.

Heart break today has happened with the fire in #Ashdownforest were the Winnie The Poo stories are set, what would Poo do in this scenario pic.twitter.com/q5r2uJapoa