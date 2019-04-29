У Великій Британії горів рідний ліс Вінні-Пуха



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Через вогонь найімовірніше загинули рептилії, бо вони занадто повільні, а також були знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами Фото: ВВС

Раніше у лютому 2019 року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося дві пожежі

В Ешдаунському лісі у Великій Британії сталася велика пожежа. Цей ліс є прототипом лісу, в якому жили герої дитячої казки Алана Мілна про ведмедя Вінні-Пуха.

Про це повідомляє BBC.

Пожежа сталася в неділю ввечері, 28 квітня. Загалом вогонь охопив близько 20 гектарів лісу, гасити пожежу прибули шість команд рятувальників. Чотири з них залишалися на місці до ранку понеділка, аби упевнитися, що вогню більше немає.

Heart break today has happened with the fire in #Ashdownforest were the Winnie The Poo stories are set, what would Poo do in this scenario pic.twitter.com/q5r2uJapoa — ArticuFilm (@Articufilm) 29 апреля 2019 г.

Представник одної з пожежних бригад Ендрю Гаусден зазначив, що подібні пожежі рідко виникають вночі, проте немає підстав вважати, що це був підпал.

Попри дощ, який йшов напередодні, підлісок був дуже сухим, через що вогонь швидко розповсюджувався. Місцевий лісничий Кріс Саттон розповів, що типова для цих місць папороть «була сухою, як солома».

Лісничий додав, що через вогонь найімовірніше загинули рептилії, бо вони занадто повільні, а також були знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами, які птахи звили на землі.

Kent Fire crews praised for helping tackle #AshdownForest Fire overnight, investigation into the cause could take a couple of days, @BurwashFireStn#HeartNews pic.twitter.com/yoefthKyXI — Kent News (@HeartKentNews) 29 апреля 2019 г.

«Не все втрачено. За чотири тижні тут знову виросте трава, а за півроку ви, скоріше за все, й не помітите, що тут щось сталося. Тварини й комахи з навколишньої території швидко заповнять постраждалі від вогню ділянки», — наголосив Саттон.

Ешдаунський ліс найбільш відомий через казку про Вінні-Пуха. Її автор драматург Алан Александр Мілн у 1925 році переїхав в селище Гартфілд, розташоване поруч з лісом. Самі він став прототипом для Стоакрового лісу.

Ешдаунський ліс разом із прилеглою пусткою входить до заповіднику High Weald, вони займають близько двох третин території заповіднику, загальна площа якого складає 2,5 тисячі гектарів.

Раніше у лютому 2019 року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося дві пожежі.

Нагадаємо, вчора поблизу лондонського летовища Хітроу спалахнула велика пожежа, виникненню пожежі передувало декілька вибухів.