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    У Великій Британії горів рідний ліс Вінні-Пуха

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    Через вогонь найімовірніше загинули рептилії, бо вони занадто повільні, а також були знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами - У Великій Британії горів рідний ліс Вінні-Пуха
    Через вогонь найімовірніше загинули рептилії, бо вони занадто повільні, а також були знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами
    Фото: ВВС

    Раніше у лютому 2019 року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося дві пожежі

    В Ешдаунському лісі у Великій Британії сталася велика пожежа. Цей ліс є прототипом лісу, в якому жили герої дитячої казки Алана Мілна про ведмедя Вінні-Пуха.

    Про це повідомляє BBC.

    Пожежа сталася в неділю ввечері, 28 квітня. Загалом вогонь охопив близько 20 гектарів лісу, гасити пожежу прибули шість команд рятувальників. Чотири з них залишалися на місці до ранку понеділка, аби упевнитися, що вогню більше немає.

    Представник одної з пожежних бригад Ендрю Гаусден зазначив, що подібні пожежі рідко виникають вночі, проте немає підстав вважати, що це був підпал.

    Попри дощ, який йшов напередодні, підлісок був дуже сухим, через що вогонь швидко розповсюджувався. Місцевий лісничий Кріс Саттон розповів, що типова для цих місць папороть «була сухою, як солома».

    Лісничий додав, що через вогонь найімовірніше загинули рептилії, бо вони занадто повільні, а також були знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами, які птахи звили на землі.

    «Не все втрачено. За чотири тижні тут знову виросте трава, а за півроку ви, скоріше за все, й не помітите, що тут щось сталося. Тварини й комахи з навколишньої території швидко заповнять постраждалі від вогню ділянки», — наголосив Саттон.

    Ешдаунський ліс найбільш відомий через казку про Вінні-Пуха. Її автор драматург Алан Александр Мілн у 1925 році переїхав в селище Гартфілд, розташоване поруч з лісом. Самі він став прототипом для Стоакрового лісу.

    Ешдаунський ліс разом із прилеглою пусткою входить до заповіднику High Weald, вони займають близько двох третин території заповіднику, загальна площа якого складає 2,5 тисячі гектарів.

    Раніше у лютому 2019 року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося дві пожежі.

    Нагадаємо, вчора поблизу лондонського летовища Хітроу спалахнула велика пожежа, виникненню пожежі передувало декілька вибухів.

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