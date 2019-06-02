У Венеції круїзний лайнер врізався в туристичний човен і протаранив причал



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Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який використовується для з’єднання круїзних суден з буксирами

Круїзний лайнер втратив керування під час заходу до Венеції в неділю, і врізався в причал та в туристичний теплохід.

Про це повідомляє ANSA.

Круїзний лайнер Opera судноплавних компанії MSC прямував до пристані Сан-Базіліо і на етапі швартування врізався кормової стороною в прогулянковий теплохід Michelangelo.

Двоє людей на теплоході отримали легкі травми, ще двоє були доставлені в лікарню для обстеження. Національності постраждалих туристів невідомі.

Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який використовується для з’єднання круїзних суден з буксирами, які заводять їх у міські канали.

Величезний лайнер не міг зупинитися через сильні течій, що направляли його до пристані. Opera, побудована 15 років тому, зареєстрована в Панамі і вміщує 2679 пасажирів.

Нагадаємо, у Будапешті в результаті зіткнення річкового лайнера з прогулянковим теплоходом на Дунаї загинули щонайменше 7 людей, 21 вважаються зниклими без вісти.