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    У Венеції круїзний лайнер врізався в туристичний човен і протаранив причал

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    У Венеції круїзний лайнер врізався в туристичний човен і протаранив причал

    Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який використовується для з’єднання круїзних суден з буксирами

    Круїзний лайнер втратив керування під час заходу до Венеції в неділю, і врізався в причал та в туристичний теплохід.

    Про це повідомляє ANSA.

    Круїзний лайнер Opera судноплавних компанії MSC прямував до пристані Сан-Базіліо і на етапі швартування врізався кормової стороною в прогулянковий теплохід Michelangelo.

    Двоє людей на теплоході отримали легкі травми, ще двоє були доставлені в лікарню для обстеження. Національності постраждалих туристів невідомі.

    Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який використовується для з’єднання круїзних суден з буксирами, які заводять їх у міські канали.

    Величезний лайнер не міг зупинитися через сильні течій, що направляли його до пристані. Opera, побудована 15 років тому, зареєстрована в Панамі і вміщує 2679 пасажирів.

    Нагадаємо, у Будапешті в результаті зіткнення річкового лайнера з прогулянковим теплоходом на Дунаї загинули щонайменше 7 людей, 21 вважаються зниклими без вісти.

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