У Венесуелі сталося нове масове відключення світла



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Блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас

У понеділок, 25 березня, у Венесуелі сталося чергове масштабне відключення електроенергії.

Про це повідомляє агентство AFP.

Як і в минулий раз, блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас.

На даний момент причина блекаут не відома.

Нагадаємо: 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла через аварію на найбільшій в країні ГЕС Ель-Гурі. Національна корпорація електроенергії назвала інцидент диверсією та епізодом енергетичної війни проти Венесуели.

Через блекаут парламент республіки 11 березня оголосив про введення надзвичайного стану в республіці. Відновити подачу електрики вдалося 14 березня.

У той же час уряд Венесуели назвало причиною масштабного блекаут саботаж з боку політичних опонентів на ГЕС їм. Симона Болівара в штаті Болівар. Ця ГЕС є найбільшою у Венесуелі і однією з найпотужніших у світі.