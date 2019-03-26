  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Венесуелі сталося нове масове відключення світла

    • Розсилка
    У Венесуелі сталося нове масове відключення світла

    Блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас

    У понеділок, 25 березня, у Венесуелі сталося чергове масштабне відключення електроенергії.

    Про це повідомляє агентство AFP.

    Як і в минулий раз, блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас.

    На даний момент причина блекаут не відома.

    Нагадаємо: 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла через аварію на найбільшій в країні ГЕС Ель-Гурі. Національна корпорація електроенергії назвала інцидент диверсією та епізодом енергетичної війни проти Венесуели.

    Через блекаут парламент республіки 11 березня оголосив про введення надзвичайного стану в республіці. Відновити подачу електрики вдалося 14 березня.

    У той же час уряд Венесуели назвало причиною масштабного блекаут саботаж з боку політичних опонентів на ГЕС їм. Симона Болівара в штаті Болівар. Ця ГЕС є найбільшою у Венесуелі і однією з найпотужніших у світі.

    аеропорт блекаут уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ