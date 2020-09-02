Бізнес не бачить зрушень у реформуванні митниці, – опитування ЕВА



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Митний індекс − проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року

56% вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні

У першому півріччі 2020 року Митний індекс – експертне дослідження, яке проводить Європейська Бізнес Асоціація двічі на рік – склав 3,37 балів за 5-ти бальною шкалою. Відтак, інтегральний показник індексу концептуально не змінився, хоча й продемонстрував незначне погіршення у порівнянні з попереднім періодом (3,39 бали).

Результати опитування демонструють, що оцінка роботи митниці експертами Асоціації залишається концептуально незмінною протягом останнього року. Так, 56% вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні (54% у попередньому періоді), хоча 31% опитаних помітили зменшення проявів корупції.

Збільшилась кількість респондентів, які задоволені якістю послуг та професіоналізмом посадових осіб на митниці – наразі таких 54%. Відсоток незадоволених рівнем обслуговування митних органів також зменшився і склав 10% опитаних. Тоді як у минулому періоді таких було 44% і 24% відповідно.

Традиційно найвищу оцінку експертів отримала робота системи «Єдине вікно». Переважна більшість, а саме 67% опитаних відповіли, що здебільшого або повністю задоволені користуванням «Єдиним вікном», і тільки 7% залишилися невдоволеними роботою системи. При цьому компанії вказують на нестачу злагодженої взаємодії між контролюючими органами та низьку активність митниці щодо координації такої взаємодії.

«Бізнес давно чекає на системну реформу митниці. Точкових покращень недостатньо, аби говорити про позитивну динаміку взаємодії бізнесу з митними органами. Усі процедури на митниці мають бути простими, зрозумілими та прозорими, а фактор людського втручання – зведений до мінімуму. Бізнес очікує на повноцінну автоматизацію процесів та впровадження електронних сервісів, що зменшить корупційні ризики та затягування строків оформлення. Ми також очікуємо на призначення постійного керівництва Держмитслужби, аби адмінреформа відомства могла бути завершеною», – коментує Світлана Михайловська, заступник директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації.

Наразі найбільше труднощів при проходженні митного контролю у компаній виникає з Держпродспоживслужбою. Зокрема, експерти скаржаться на ускладнену та тривалу процедуру фітосанітарного та ветеринарного контролю, обтяжливий контроль товарів у дерев’яній тарі. Також бізнес стикається з вимаганням документів у паперовій формі на додачу до електронних, численними затримками, спірними ситуаціями стосовно митної вартості товарів. Так, 39% опитаних повідомили, що мають наразі проблеми з коригуванням митної вартості.

Довідково:

Митний індекс − проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року.

Дослідження складається з трьох тематичних блоків – корупція, якість митних послуг, робота «Єдиного вікна». Індекс вимірюється два рази на рік. Позначка 3 вважається нейтральною. Максимальна оцінка складає 5 балів.

Опитування проводилось за період січень-червень 2020 року, у ньому взяли участь 61 митних експертів з компаній-членів Асоціації.

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