Тимошенко анонсувала створення Національного штабу з протидії пандемії



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Юлія Тимошенко зауважила що штаб має очолити президент Зеленський

Лідерка «Батьківщини» подякувала усім керівникам фракцій за підготовку постанови про створення національного штабу з порятунку країни під час пандемії

Напередодні пленарного засідання четвертої сесії Верховної Ради ІХ скликання, представники депутатських фракцій та груп зібралися на Погоджувальну раду. Під час виступу лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що минулого тижня проїхала лікарнями, які приймають коронавірусних хворих. Ситуація, за її словами, критична. Вона заявила, що майже кожні 15 хвилин від Сovid-19 в Україні помирає людина. Зазначимо, що минулої доби в Україні від коронавірусу померли 66 пацієнтів.

Тимошенко також повідомила, що завтра буде проголосована постанова про створення Національного штабу з протидії пандемії. Цю постанову підтримали усі лідери фракцій. Вона передбачає низку захисту для захисту громадян і медиків. Зокрема, документ передбачатиме створення мобільних бригад, які будуть тестувати людей дома.

Також вона зауважила що штаб має очолити президент Зеленський.

Нагадаємо, що станом на 19 жовтня в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.