Під Києвом кандидат на голову ОТГ роздавав учителям конверти з грошима



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Кандидат оцінив один голос виборця в тисячу гривень Фото ілюстративне

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп виборців.

Слідчі Васильківського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що кандидат на посаду голови ОТГ разом зі своєю спільницею під приводом привітання роздавали у школі вчителям конверти з грошима. За цією «схемою» один голос виборця коштує тисячу гривень.

Речові докази вилучено.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, станом на 16 жовтня з початку виборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 511 заяв та повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. З них, за матеріалами перевірки, 36 фактів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та складено 199 адміністративних протоколів.