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    Завтра Рада заслухає Степанова щодо ситуації з Covid-19

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    Главу МОЗ Максима Степанова запросили прозвітувати у парламенті&nbsp; - Завтра Рада заслухає Степанова щодо ситуації з Covid-19
    Главу МОЗ Максима Степанова запросили прозвітувати у парламенті 

    Депутати будуть ставити міністру охорони здоров'я питання

    Верховна Рада України у вівторок, 20 жовтня, заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він має прозвітувати щодо готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

    Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

    «Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але ми можемо заслухати інформацію. Є пропозиція... завтра запросити міністра охорони здоров'я. 20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини. Щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні», - розповів глава Ради.

    Нагадаємо, що сьогодні під час погоджувальної ради Юлія Тимошенко анонсувала створення Національного штабу з протидії пандемії.

    Відзначимо, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину. В «червоний» список потрапила і Кіровоградська область.

    Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

    В Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

     Читайте також: Військовий епідеміолог Сергій Кравченко: Знаєте, що найстрашніше? Людина при Сovid-19 помирає в свідомості
    Верховна Рада Міністерство охорони здоров'я депутат Максим Степанов коронавірус
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