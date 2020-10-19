У Києві п’яна парочка порвала агітаційні намети та плакати двох партій



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Правоохоронці оперативно затримали хуліганів

На правопорушників складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство

Чоловік та жінка на вулицях Архітектора Вербицького та Здолбунівській у Києві пошкодили агітаційні намети. Повідомлення про це надійшло до поліції від двох заявників.

На місця події прибули працівники Дарницького управління поліції. Слідчо-оперативна група належним чином задокументувала правопорушення, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Дільничні офіцери поліції територіального підрозділу затримали місцевих мешканців - 33-річного чоловіка та 41-річну жінку. Поліцейські встановили, що правопорушники з явними ознаками алкогольного сп’яніння навмисно порвали агітаційні намети та плакати, які належать двом політичним партіям.

Правоохоронці склали на чоловіка та жінку протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне їм загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Адміністративні матеріали направлено до Дарницького районного суду для прийняття відповідного рішення, згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп виборців. Встановлено, що кандидат на посаду голови ОТГ разом зі своєю спільницею під приводом привітання роздавали у школі вчителям конверти з грошима.