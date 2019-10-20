У Версалі відкриють готель



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Про ціни поки не повідомляється, але можна припустити, що вони будуть доволі високими

Очікується, що умови проживання будуть наближені до життя французьких монархів

Навесні 2020 року на території Версальського палацу в Парижі відкриється готель на 14 номерів. Le Grand Contrôle Airelles Château de Versailles дозволить милуватися навколишніми садами і оранжереєю палацу.

Про це йдеться на сайті готелю.

Очікується, що умови проживання будуть наближені до життя французьких монархів. Також відомо, що на території готелю буде ресторан від відзначеного зіркою Мішлен шеф-кухаря Алена Дюкасса, басейн та оздоровчий центр.

Проєкт будівлі розробив архітектор і дизайнер Крістофер Толлемер. Про ціни поки не повідомляється, але можна припустити, що вони будуть доволі високими.

Версаль – палацово-парковий комплекс, понад 100 років він був резиденцією французьких монархів, аж до Великої французької революції. З 1830 року весь комплекс перетворився на музей. Крім того саме у Версалі були підписані багато міжнародних договорів: зокрема договір, який завершив війну за незалежність Сполучених Штатів. Тут також прийняли Декларацію прав людини.