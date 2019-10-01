У Києві відкрився перший капсульний готель (відео)



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Капсульний готель Фото: Monotel

У столиці створюють мережу футуристичних готелів

У Києві з’явився новий капсульний готель, формат якого засновники підгледіли в Японії, де такий вид нічлігу дуже популярний.

Зайшов із вулиці - вдягни бахіли. Це перше правило готелю. Далі – анімаційні екрани, покликані занурювати в атмосферу закладу, повідомляє ТСН.

Навіть шафки для одягу футуристичні – відкрити їх можна або власним паролем, або відбитком пальця.

Біля незвичного ліжка в капсулі – зарядка USB, світло, вентиляція з регулюванням силу обдуву, зміна кольору підсвітки дзеркала тощо.

Капсули зо 2 метри завдовжки і півтора завширшки, є окремі кімнати для чоловіків, жінок та пар – там ліжко ширше на 30 сантиметрів.

Ціни на такі апартаменти стартують від тисячі гривень за добу. «Це люди, котрі дбають про екологію, щоби людина все-таки задовольнялася невеликою кількістю простору. Люди, котрі дивляться трошки далі в майбутнє, з мінімальними потребами і комфортом у житті», - пояснює цільову аудиторію власниця Анна Осипенко.

Із кожним роком популярність незвичних готелів у світі зростає. У Нідерландах можна заночувати в портовому крані, у Швеції - орендувати ліжко в літакові, а в Перу – поселитися на скелі над 100-метровою прірвою.

Як повідомляв раніше «Главком», у Києві планують відкрити мережу футуристичних готелів, в яких замість кімнат будуть технологічні капсули.

Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відкрився капсульний готель, де пасажири можуть отримати відпочинок між рейсами.