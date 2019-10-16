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    Бруд і таргани: із 17-ти перевірених столичних хостелів лише два працюють законно (фото)

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    У нелегальних хостелах антисанітарні умови - Бруд і таргани: із 17-ти перевірених столичних хостелів лише два працюють законно (фото)
    У нелегальних хостелах антисанітарні умови
    Фото: Марина Хонда, Facebook

    У Києві розпочалися рейси по хостелах

    Минулого тижня оперативна група перевірила 17 столичних хостелів. Як з’ясувалося, тільки два з них працюють на законних підставах, відповідно до європейських практик. Решта грубо порушують санітарні та житлові норми.

    Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

    «Такі обшарпані квартири з тарганами мало схожі на хостели. Вони негативно впливають на туристичну привабливість столиці, яка докладає чимало зусиль для залучення внутрішніх та іноземних туристів», - зазначила вона.

    Столична влада домовилася з представниками районних адміністрацій та Асоціації хостелів Києва продовжити рейди.

    «Акти, складені під час перевірки, будуть передані до суду», - повідомила Хонда.

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    Бруд і таргани: із 17-ти перевірених столичних хостелів лише два працюють законно (фото)
    Бруд і таргани: із 17-ти перевірених столичних хостелів лише два працюють законно (фото)
    Бруд і таргани: із 17-ти перевірених столичних хостелів лише два працюють законно (фото)
    Бруд і таргани: із 17-ти перевірених столичних хостелів лише два працюють законно (фото)
    Фото: Марина Хонда, Facebook

    Раніше повідомлялося, що у Києві лише 30 хостелів працюють легально та сплачують усі податки та збори. Поряд із тим, реальної цифри хостелів, які працюють нелегально ніхто не знає. 

    На сьогодні за підрахунками районів, які ґрунтуються на скаргах мешканців, відомо, що в Києві 233 хостели працюють нелегально.

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