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    У Відні, де стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, протестують проти російської агресії

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    <p>21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ</p> - У Відні, де стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, протестують проти російської агресії

    21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ

    Фото: Twitter UKR Mission to OSCE & UN in Vienna

    Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії ПА ОБСЄ

    Учасників зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка 21 лютого стартує у Відні, зустрічають акцією проти російської агресії щодо України.

    Про це говориться у Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

    «Сьогодні у Відні починається зимова сесія ПА ОБСЄ. На вході до Хофбургу депутатів зустрічає демонстрація проти триваючої російської агресії проти України», - повідомили у постпредстві.

    Хофбург у Відні є штаб-квартирою низки міжнародних організацій.

    Нагадаємо, 21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

    Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії. Зокрема, на засіданні комітету з прав людини буде презентована доповідь про гуманітарну ситуацію на Донбасі, підготовлена за результатами візиту делегації комітету до України.

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