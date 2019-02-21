У Відні, де стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, протестують проти російської агресії



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21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ Фото: Twitter UKR Mission to OSCE & UN in Vienna

Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії ПА ОБСЄ

Учасників зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка 21 лютого стартує у Відні, зустрічають акцією проти російської агресії щодо України.

Про це говориться у Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

«Сьогодні у Відні починається зимова сесія ПА ОБСЄ. На вході до Хофбургу депутатів зустрічає демонстрація проти триваючої російської агресії проти України», - повідомили у постпредстві.

Хофбург у Відні є штаб-квартирою низки міжнародних організацій.

Нагадаємо, 21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії. Зокрема, на засіданні комітету з прав людини буде презентована доповідь про гуманітарну ситуацію на Донбасі, підготовлена за результатами візиту делегації комітету до України.