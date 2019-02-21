У Відні, де стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, протестують проти російської агресії
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21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ
Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії ПА ОБСЄ
Учасників зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка 21 лютого стартує у Відні, зустрічають акцією проти російської агресії щодо України.
Про це говориться у Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.
«Сьогодні у Відні починається зимова сесія ПА ОБСЄ. На вході до Хофбургу депутатів зустрічає демонстрація проти триваючої російської агресії проти України», - повідомили у постпредстві.
Хофбург у Відні є штаб-квартирою низки міжнародних організацій.
Нагадаємо, 21 лютого у Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії. Зокрема, на засіданні комітету з прав людини буде презентована доповідь про гуманітарну ситуацію на Донбасі, підготовлена за результатами візиту делегації комітету до України.