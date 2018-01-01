У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: відео

Нападники кричали «Зрадник!» і намагалися взяти автомобілі приступом кортеж патріарха Єрусалимського

У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III, який їхав до місця проведення служби в базиліці Різдва Христового. Невідомі закидали кортеж патріарха камінням, однак силовики допомогли патріархові прибути на площу перед базилікою, після чого його провели всередину, – повідомляє 9 канал. «Нападники кричали



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Фото: Reuters У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III

Нападники кричали «Зрадник!» і намагалися взяти автомобілі приступом кортеж патріарха Єрусалимського

У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III, який їхав до місця проведення служби в базиліці Різдва Христового.

Невідомі закидали кортеж патріарха камінням, однак силовики допомогли патріархові прибути на площу перед базилікою, після чого його провели всередину, – повідомляє 9 канал.

«Нападники кричали «Зрадник!» і намагалися взяти автомобілі приступом, в трьох з них натовп вибив скло і вже підбиралася до патріарха, однак поліцейські відтіснили погромників і врятували Феофіла», – йдеться у повідомленні.

Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.

Як відомо, базиліка Різдва Христового – один з двох головних християнських храмів Святої землі поряд з храмом Гробу Господнього. Згідно з переказами, базиліка побудована над місцем народження Ісуса Христа.