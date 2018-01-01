  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: відео

    Нападники кричали «Зрадник!» і намагалися взяти автомобілі приступом кортеж патріарха Єрусалимського
    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III, який їхав до місця проведення служби в базиліці Різдва Христового. Невідомі закидали кортеж патріарха камінням, однак силовики допомогли патріархові прибути на площу перед базилікою, після чого його провели всередину, – повідомляє 9 канал. «Нападники кричали
    • Сьогодні, 00:18
    • Розсилка
    <span>У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III</span>
    Фото: Reuters
    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III

    Нападники кричали «Зрадник!» і намагалися взяти автомобілі приступом кортеж патріарха Єрусалимського

    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського Феофіла III, який їхав до місця проведення служби в базиліці Різдва Христового.

    Невідомі закидали кортеж патріарха камінням, однак силовики допомогли патріархові прибути на площу перед базилікою, після чого його провели всередину, – повідомляє 9 канал.

    «Нападники кричали «Зрадник!» і намагалися взяти автомобілі приступом, в трьох з них натовп вибив скло і вже підбиралася до патріарха, однак поліцейські відтіснили погромників і врятували Феофіла», – йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: відео
    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: відео
    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: відео
    У Вифлеємі закидали камінням кортеж патріарха Єрусалимського: відео

    Про постраждалих у результаті інциденту не повідомляється.

    Як відомо, базиліка Різдва Христового – один з двох головних християнських храмів Святої землі поряд з храмом Гробу Господнього. Згідно з переказами, базиліка побудована над місцем народження Ісуса Христа. 

    церква Ізраїль скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ