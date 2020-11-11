У Вірменії опозиційні партії оголосили про створення Комітету національного порятунку

Опозиція сформувала Комітет Нацпорятунку для того, що переобрати діючого прем'єра країни Пашиняна

У Вірменії 17 опозиційних партій вирішили створити Комітет національного порятунку. Про це в під час мітингу 11 листопада на площі Свободи в центрі Єревану сказав представник партії Дашнакцутюн Ішхан Сагателян.

«Ми сьогодні створюємо Комітет національного порятунку. Нікол Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії - ред.) повинен піти у відставку, після цього сформуємо тимчасовий уряд», – заявив Сагателян.

Незабаром колона протестувальників почала ходу в бік будівлі уряду Вірменії з вимогою відставки Пашиняна.

«Ми прямуємо до будівлі кабміну. Ніколе, ти повинен піти! Протягом декількох годин парламент повинен скликати позачергове засідання і усунути Пашиняна», – зазначив Сагателян.

Як повідомлялося, у Єревані на мітингу за відставку прем'єра розпочалися сутички й затримання.

Нагадаєме, прем'єр міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що погодився на мирний план щодо Нагірного Карабаху щоб уникнути повного колапсу в регіоні, оточення і загибелі тисяч вірменських військових.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.