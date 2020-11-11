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    Україна вважає війну у Нагірному Карабасі завершеною – МЗС

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    МЗС України: Наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону - Україна вважає війну у Нагірному Карабасі завершеною – МЗС
    МЗС України: Наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону
    Фото: Enrico Strocchi/Flickr

    Україна вітає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та висловила підтримку територіальній цілісності Азербайджану

    Зокрема, Україна вважає, що війна у Нагірному Карабасі завершена. Про це говориться в повідомленні МЗС України.

    «Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту. Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права», – говориться у заяві МЗС.

    Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах, цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 


    МЗС Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах Україна
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