У вівторок в Україні збережеться спекотна погода



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Сьогодні зранку температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси

4 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Закарпатті місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси, тільки у Вінницькій і Черкаській областях +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +25...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

3 вересня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.