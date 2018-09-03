Синоптик розповіла, коли прийде похолодання у Київ



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У Києві протягом 3-6 вересня очікується сонце та спека

Перша половина нового тижня, з 3 по 6 вересня, у Києві та більшості областей України буде сухою та малохмарною. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Тримає у нас суху ясну погоду антициклон із сходу», - зазначила вона.

У Києві протягом 3-6 вересня очікується сонце та спека, максимально +28+30 градусів.

У вівторок, 4 вересня, у столиці буде близько +29 градусів та без опадів.

Надалі, за прогнозом синоптика, у другій половині тижня, у Києві очікується зниження температури повітря до +23+26 градусів.

Також послаблення спеки передбачається з другої половини тижня по всій в Україні.