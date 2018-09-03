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    Синоптик розповіла, коли прийде похолодання у Київ

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    Синоптик розповіла, коли прийде похолодання у Київ

    У Києві протягом 3-6 вересня очікується сонце та спека

    Перша половина нового тижня, з 3 по 6 вересня, у Києві та більшості областей України буде сухою та малохмарною. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «Тримає у нас суху ясну погоду антициклон із сходу», - зазначила вона.

    У Києві протягом 3-6 вересня очікується сонце та спека, максимально +28+30 градусів.

    У вівторок, 4 вересня, у столиці буде близько +29 градусів та без опадів.

    Надалі, за прогнозом синоптика, у другій половині тижня, у Києві очікується зниження температури повітря до +23+26 градусів.

    Також послаблення спеки передбачається з другої половини тижня по всій в Україні.

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