Синоптик розповіла, коли прийде похолодання у Київ
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У Києві протягом 3-6 вересня очікується сонце та спека
Перша половина нового тижня, з 3 по 6 вересня, у Києві та більшості областей України буде сухою та малохмарною. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
«Тримає у нас суху ясну погоду антициклон із сходу», - зазначила вона.
У Києві протягом 3-6 вересня очікується сонце та спека, максимально +28+30 градусів.
У вівторок, 4 вересня, у столиці буде близько +29 градусів та без опадів.
Надалі, за прогнозом синоптика, у другій половині тижня, у Києві очікується зниження температури повітря до +23+26 градусів.
Також послаблення спеки передбачається з другої половини тижня по всій в Україні.