У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% українців – Порошенко

Волонтери досі допомогають армії

У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України. Про це в twitter повідомив президент України Петро Порошенко. «У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України. Це допомогло нам протриматися та дало час для відновлення та налагодження системи військового



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Волонтери досі допомогають армії

У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України. Про це в twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

«У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України. Це допомогло нам протриматися та дало час для відновлення та налагодження системи військового забезпечення, системи логістики, харчового забезпечення армії», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція Об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.

З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.

Як відомо, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях». Відповідно до документу, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.