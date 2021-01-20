YouTube продовжить обмеження щодо Трампа щонайменше на тиждень

Особисті акаунти Трампа в ряді соцмереж, включаючи Facebook, Instagram і Twitter, були заморожені на тлі протестів

Керівництво відеохостингу YouTube у вівторок вирішило продовжити введену після протестів у Вашингтоні заборону завантажувати чинним президентом США Дональдом Трампом відео та прямі ефіри ще щонайменше на тиждень.

Про це повідомило агентство Reuters.

Про обмеження щодо глави держави сервіс оголосив 12 січня, вони повинні були продовжитися як мінімум сім днів. Причиною продовження запобіжного заходу стало занепокоєння про збереження можливості насильства.

Особисті акаунти Трампа в ряді соцмереж, включаючи Facebook, Instagram і Twitter, були заморожені на тлі протестів. Twitter згодом на постійній основі заблокував обліковий запис чинного президента, пославшись на порушення Трампом правил, а також у зв’язку з побоюванням, що він може спробувати спровокувати заворушення.

6 січня прихильники американського лідера увірвалися в будівлю Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню там підсумків минулих 3 листопада минулого року в країні президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джозеф Байден. Сили поліції і спецназу незабаром звільнили будівлю Капітолію від учасників акції, і законодавці змогли продовжити і успішно завершити процедуру затвердження Байдена в якості обраного глави держави, його інавгурація відбудеться 20 січня.