  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Японії через сніговий шторм зіткнулись 134 автівки: фото

    • Розсилка
    У Японії через сніговий шторм зіткнулись 134 автівки - У Японії через сніговий шторм зіткнулись 134 автівки: фото
    У Японії через сніговий шторм зіткнулись 134 автівки

    На швидкісній автомагістралі Тохоку ділянка аварій зайняла майже кілометр дороги

    У Японії через сніговий шторм щонайменше 134 машини потрапили у серію аварій на одній дорозі. Внаслідок зіткнень десяток людей постраждали та одна людина загинула.

    Аварії сталися у префектурі Міяґі, що у в північно-східній частині острова Хонсю. На швидкісній автомагістралі Тохоку ділянка аварій зайняла майже кілометр дороги.

    Рух по трасі заблокований заторами, близько 200 людей не можуть залишити свої автівки.

    На місці інциденту працюють рятівники, які доставили заблокованим у транспорті людям їжу, питну воду та ковдри.

    Перед початком негоди місцева влада встановила обмеження швидкості на дорогах у 50 км на год. Однак, як зазначають синоптики, під час шторму швидкість вітру на цій ділянці автомагістралі досягала 100 км на год.

    Синоптики також прогнозують, що протягом наступної доби у регіоні може випасти до 40 сантиметрів снігу. Місцева влада вже скасувала кілька залізничних рейсів.

    Теги: дороги місцева влада Twitter шторм влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies