У Японії через сніговий шторм зіткнулись 134 автівки: фото

У Японії через сніговий шторм щонайменше 134 машини потрапили у серію аварій на одній дорозі. Внаслідок зіткнень десяток людей постраждали та одна людина загинула.

Аварії сталися у префектурі Міяґі, що у в північно-східній частині острова Хонсю. На швидкісній автомагістралі Тохоку ділянка аварій зайняла майже кілометр дороги.

Рух по трасі заблокований заторами, близько 200 людей не можуть залишити свої автівки.

На місці інциденту працюють рятівники, які доставили заблокованим у транспорті людям їжу, питну воду та ковдри.

A #snowstorm caused multi-car pileups on #Japan’s Tohoku expressway in Miyagi prefecture on Tuesday, injuring about 200 people and leaving 134 others stranded, according to local media. #ACCIDENT pic.twitter.com/P6vSHBGh1j