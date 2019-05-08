У в'язниці Гватемали сталася стрілянина: є жертви
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Розсилка
Загинули щонайменше семеро людей
В результаті стрілянини В тюрмі Гватемалі загинули семеро людей і ще 17 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Наголошується, що сили безпеки вже увійшли і відновили контроль над центром.
«Що стосується кількості померлих ув'язнених, то є сім підтверджених. Це попереднє число«, - сказав представник тюремної системи Гватемали Карлос Моралес.
Також відомо, що стрілянина в одній частині тюрми, ймовірно, була викликана конфліктом між ув'язненими.
Представник Міністерства внутрішніх справ сказав, що чиновники все ще збирають інформацію про інцидент.
За офіційними даними, у в'язниці Павона, розташованої приблизно в 10 миль (16 км) від столиці Гватемали, міститься більше 4100 ув'язнених.