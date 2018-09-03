У Яценюка наполягають: вибори мають відбутися з новою ЦВК



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Бурбак також наголосив на необхідності ухвалити новий Виборчий кодекс

Проведення виборів зі старим складом Центральної виборчої комісії автоматично означатиме їхню нелегітимність.

Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час погоджувальної ради.

«Проведення виборів зі старим складом ЦВК автоматично означає їхню нелегітимність - це зірвані вибори, це удар по країні. Тому голосуємо, обираємо відповідно до рекомендацій наших західних партнерів і відправляємо нову ЦВК працювати», - сказав Бурбак.

Він також додав, що ЦВК своїм рішенням неправомірно зупинила призначення перших і додаткових виборів у 98 об'єднаних територіальних громадах.

«І це вже не вперше за абсолютно надуманими причинами ЦВК гальмує одну із найуспішніших реформ – реформу децентралізації. «Народний фронт» вимагає від діючого складу ЦВК припинити відвертий саботаж і відведений час до обрання нового складу ЦВК бодай не шкодити країні», - сказав Бурбак.

Він також наголосив на необхідності ухвалити новий Виборчий кодекс.

«Документ складний, об’ємний, вимагає багато роботи. Серед авторів - депутати нашої фракції і спікер парламенту. Що пропонує кодекс? Колосальну реформу виборчої системи, яка приведе до формування нової відповідальної політичної еліти у суспільстві. Ми упевнені, що це ключ до побудови нової країни із залученням до керівництва державою креативних, енергійних, сучасних, освічених молодих людей», - підкреслив керівник фракції.

«Третє. Бюджет-2019. Фракція «Народного фронту» не дозволить зробити бюджет заручником будь-чиїх виборчих кампаній, використання прийняття бюджету для популістичних, беззмістовних, не підкріплених фінансовими можливостями обіцянок. Бюджет має бути прийнятий. Військові, вчителі, медики, державні службовці – отримувати зарплати. Армія ставати ще сильнішою. Обов’язково у бюджеті мають бути передбачені кошти на проведення виборів», - сказав він.