У Яценюка в Женеві перевірили документи на запит Росії

Прикордонники зупинили Яценюка на паспортному контролі

Екс-прем’єра України Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі в аеропорту Женеви, куди той прилетів із молодшою донькою. Як повідомила речниця Яценюка Ольга Лаппо, це відбулося на запит Слідчого комітету РФ. «Якими б абсурдними не були обвинувачення російського слідкому, але вони мають реальні наслідки. Арсенія Яценюка, який



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Прикордонники зупинили Яценюка на паспортному контролі

Екс-прем’єра України Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі в аеропорту Женеви, куди той прилетів із молодшою донькою. Як повідомила речниця Яценюка Ольга Лаппо, це відбулося на запит Слідчого комітету РФ.

«Якими б абсурдними не були обвинувачення російського слідкому, але вони мають реальні наслідки. Арсенія Яценюка, який прилетів у Женеву з молодшою донькою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії - за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні», - написала вона у Facebook.

За її словами, прикордонники за десять хвилин «все з’ясували і пропустили». При цьому вони попередили, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту.

Нагадаємо, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини.

Зазначимо, у березні Єсентукський міський суд Ставропольского краю РФ оголосив про заочний арешт Арсенія Яценюка за сфальшованою справою про нібито його участь в збройних сутичках, які проходили 1994-1995 роках в районі міста Грозний в Чечні. Обвинувачення проходило, зокрема, за статтями УК РФ «Участь в стійкій озброєній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах» та «Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах».

13 вересня прес-секретар Арсенія Яценюка опублікувала документи, які свідчать, що кремлівські слідчі звинувачують лідера «Народного фронту» також і в участі в бойових діях у Придністров’ї: «З метою «всебічного та об’єктивного розслідування» «чеченської справи Яценюка» російські «слідчі» знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї. На ній «росексперти» «змогли» ідентифікувати Арсенія Яценюка», - написала вона.

У рамках цієї сфабрикованої справи Росія звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Інтерпол відмовив у клопотанні РФ, як політично мотивованому.