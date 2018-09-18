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    У Яценюка закликають підтримати закон про реєстрацію агентів впливу Росії

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    Максим Бурбак нагадав, що&nbsp;Москва використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності - У Яценюка закликають підтримати закон про реєстрацію агентів впливу Росії
    Максим Бурбак нагадав, що Москва використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності

    Бурбак наголосив, що відповідний законопроект повинен бути написаний і прийнятий якомога швидше

    Фракція «Народний фронт» ініціює ухвалення законопроекту про реєстрацію агентів впливу держави-агресора Росії.

    Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

    Він наголосив, що відповідний законопроект повинен бути написаний і прийнятий якомога швидше.

    «Народний фронт» виступає з ініціативою створення і якнайшвидшого прийняття закону про реєстрацію агентів впливу держави-агресора - Росії. Щоб не було спекуляцій, наголошую - агентів держави-агресора», - уточнив керівник фракції.

    «В Україні діє розгалужена мережа замаскованої і явної російської агентури. Вони беруть під контроль медіа, жонглюють своїми політичними пішаками та плодять безліч начебто незалежних громадських організацій. Незалежних від нас, але підконтрольних Кремлю»,  - наголосив Максим Бурбак.

    За його словами, Москва використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності.

    «Вони цілеспрямовано і цинічно прикриваються демократією, щоб ширити хаос і конфронтацію. Це доведено у багатьох державах Європи і США», - зауважив Максим Бурбак.

    «Ми вважаємо, що ЗМІ чи неурядові організації,  які згідно із цим законом будуть визнані агентами впливу держави-агресора, будуть зобов’язані на постійній основі інформувати громадян України, що вони діють в інтересах Росії. Ми пропонуємо, щоб такий закон стосувався виключно іноземних агентів, які прямо або опосередковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська Федерація. Цей закон повинен стати одним із запобіжників впливу Кремля і на вибори в Україні», - підкреслив народний депутат.

    Парламентар запропонував доручити написання такого закону парламентському Комітету з питань національної безпеки і оборони.

    «Закликаю долучатися депутатів від усіх зацікавлених фракцій. Цей закон треба підготувати і невідкладно внести на розгляд Верховної Ради», - наголосив Максим Бурбак.

     

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