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    У Японії біля вулкану зник вертоліт із дев’ятьма людьми на борту

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    Вулкан Кусацу-Сиране - У Японії біля вулкану зник вертоліт із дев’ятьма людьми на борту
    Вулкан Кусацу-Сиране

    Вулкан Кусацу-Сиране вивергався на початку 2018 року

    У центральній японській префектурі Гумма зник рятувальний гелікоптер із дев'ятьма людьми на борту.

    Про це повідомляє Kyodo.

    За даними місцевої влади, зв'язок з гелікоптером управління польотами втратило 10 серпня зранку в районі активного вулкана Кусацу-Сиране, який вивергався на початку 2018 року.

    На момент події на борту перебували четверо співробітників департаменту боротьби зі стихійними лихами і п'ятеро пожежників.


    Екіпаж мав з повітря оглянути стан гірських стежок на межі префектур Гумма і Нагано.

    У поліції припускають, що повітряне судно або розбилося, або здійснило аварійну посадку.

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