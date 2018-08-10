У Японії біля вулкану зник вертоліт із дев’ятьма людьми на борту
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Вулкан Кусацу-Сиране вивергався на початку 2018 року
У центральній японській префектурі Гумма зник рятувальний гелікоптер із дев'ятьма людьми на борту.
Про це повідомляє Kyodo.
За даними місцевої влади, зв'язок з гелікоптером управління польотами втратило 10 серпня зранку в районі активного вулкана Кусацу-Сиране, який вивергався на початку 2018 року.
На момент події на борту перебували четверо співробітників департаменту боротьби зі стихійними лихами і п'ятеро пожежників.
#Helicopter belonging to #Japan's Gunma Pref. with 9 people aboard may have crashed or made emergency landing, police say. The rescue helicopter was on TrainingFlight over mountains. https://t.co/l4OXhHIsrV#防災ヘリ— Kyodo News - English (@kyodo_english) 10 серпня 2018 р.
Екіпаж мав з повітря оглянути стан гірських стежок на межі префектур Гумма і Нагано.
У поліції припускають, що повітряне судно або розбилося, або здійснило аварійну посадку.