У Японії біля вулкану зник вертоліт із дев’ятьма людьми на борту

Вулкан Кусацу-Сиране вивергався на початку 2018 року

У центральній японській префектурі Гумма зник рятувальний гелікоптер із дев'ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє Kyodo.

За даними місцевої влади, зв'язок з гелікоптером управління польотами втратило 10 серпня зранку в районі активного вулкана Кусацу-Сиране, який вивергався на початку 2018 року.

На момент події на борту перебували четверо співробітників департаменту боротьби зі стихійними лихами і п'ятеро пожежників.

#Helicopter belonging to #Japan's Gunma Pref. with 9 people aboard may have crashed or made emergency landing, police say. The rescue helicopter was on TrainingFlight over mountains. https://t.co/l4OXhHIsrV#防災ヘリ