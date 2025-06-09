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Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький
фото з відкритих джерел

Серед основних підстав для вимоги перерахунку – підозри у фальсифікації результатів або помилках виборчих комісій

У Польщі понад 160 тисяч громадян підписали петицію з вимогою переглянути результати президентських виборів. Люди вимагають повторного підрахунку голосів в округах, де були виявлені проблеми під час підбиття підсумків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Серед основних підстав для вимоги перерахунку – підозри у фальсифікації результатів або помилках виборчих комісій. Зокрема, результати екзитполів після другого туру голосування 1 червня не збігалися з офіційними підсумками: більшість опитаних заявили, що підтримали кандидата від «Громадянської коаліції» Рафала Тшасковського, однак переможцем було оголошено Кароля Навроцького з партії «Право і справедливість» (PiS).

Різниця між кандидатами склала лише 369 591 голос: Навроцький отримав 10 606 877 голосів, Тшасковський –10 237 286. При цьому кількість недійсних бюлетенів сягнула 189 тисяч. Автори петиції наголошують, що за таких умов необхідно провести повний перерахунок голосів.

Крім того, під час голосування в кількох містах були зафіксовані помилки. Так, у Мінську-Мазовецькому одна з комісій переплутала результати кандидатів, що офіційно визнав голова дільниці. У Кракові на виборчій дільниці №95 також неправильно підрахували голоси, і тепер Районна виборча комісія проводить перевірку.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав громадян зберігати спокій і не поспішати з висновками щодо можливих фальсифікацій. Він підкреслив, що всі виявлені порушення ретельно перевіряються та аналізуються, а випадки фальсифікацій будуть розслідувані й належно покарані. «Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, шкодить польській державі », – заявив Туск.

Керівниця канцелярії чинного президента Польщі Малгожата Папроцька також визнала, що в одній із комісій сталася помилка, однак закликала не підривати довіру до результатів виборів. За її словами, поодинокі помилки не впливають на загальний підсумок голосування.

У понеділок, 9 червня, Державна виборча комісія Польщі проведе засідання, на якому розглядатимуть неправильно оформлені протоколи з окремих округів. Тим часом громадяни можуть подавати письмові протести до 16 червня.

Раніше ми писали, що переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує гідно представляти країну на міжнародній арені та зосередиться на питаннях, які є важливими для громадян. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

Навроцький зазначив, що попереду важка виборча кампанія, яка була «часом жорстокою», але завдяки підтримці виборців він здобув перемогу.

«Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов’язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою», – зазначив він.

Теги: Польща вибори

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