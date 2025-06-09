Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»

Шокуючі ціни на турецьких курортах і пляжах відлякали туристів

Туристи вже не їдуть масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN Türk.

Як пишуть журналісти, готелі та ресторани у середньому подорожчали на 20% до тогорічних цін, тоді як деякі пляжі підвищили свої ціни подекуди й на 300%. Найдорожчі пляжі цього року розташовані в Бодрумі. Хоча є пляжі, де вхід коштує 225 євро з особи, є також ті, де вхід коштує 700 турецьких лір (740 грн).

На курорті Чешме неподалік Ізміру ціни починаються в середньому від 1500 турецьких лір (1584 грн) і можуть сягати 5500 турецьких лір (5808 грн). У туристичних центрах, таких як Мармарис, Фетхіє та Кунда, ціни коливаються від 750 до 1000 турецьких лір (1056 грн).

Напливу не було навіть у період довгих вихідних, що утворилися через Курбан-Байрам (цього року Туреччина відпочиває аж 4 дні – із 6 по 10 червня). Місцевий турагент проїхав узбережжям від Стамбула до Мармаріса (понад 700 кілометрів автошляхами) і здивувався порожнім готелям та безлюдним пляжам.

«Узбережжя Мармаріса було спокійним, що не властиво початку червня. Було очевидно, що заповнюваність готелів була досить низькою, попри оголошені цифри», – пишуть турецькі ЗМІ.

Власники ресторанів та магазинів кажуть, що не бачили нічого подібного. Вони стверджують, що туристи, зокрема турки, поїхали відпочивати до Греції.

Очільник робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз поділився неприємною для країни статистикою. Турпотік знизився на 19%, в основному через відмову їхати до Туреччини мешканців Німеччини (спад на 33%), Росії (на 20%) та Великої Британії (на 8%).

«Думка про те, що відпочинок у Туреччині дорогий, існує з сезону 2024 року, і це серйозно вплинуло на бронювання. Туристи, які звикли до низьких цін у Туреччині протягом багатьох років, важко прийняли нові ціни», – заявив Реджеп Явуз. За його словами, основними конкурентами за бюджетних туристів є Єгипет, Греція, Іспанія, Італія, Португалія та Туніс.

Нові дані статистичного управління Туреччини (TÜIK) за квітень теж не оптимістичні – зростання цін на турецькі готелі знову побило всі можливі рекорди. Так, за останніми даними, ціни на послуги у сфері туризму зросли на 35,2% минулого року. А на готелі примудрилися зрости ще більше – на 36,7%. Це стосується останніх даних за квітень 2025 року. При цьому найвищий показник зростання цін був у розділах громадське харчування – 42% та проживання – 41,4%. У березні 2025 року ціни на послуги у галузі туризму також зростали. Вони «додали» 43,5% з минулого року. Причому ціни на послуги у галузі розміщення – саме готелі додали майже 40%.

До слова, влада турецької Анталії опечатала 174 готелі в районі Муратпаша через недотримання норм пожежної безпеки. Рішення було ухвалено за результатами перевірок, проведених після трагічної пожежі на курорті Болу в січні.