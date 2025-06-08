Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів

Режисер Дмитро Богомазов втілив на сцені Театру Франка історію шаленого та трагічного кохання

Національний академічний драматичний Театр імені Івана Франка розпочав червень з прем'єри вистави «Арлезіанка». Цю постановку за п'єсою французького драматурга Альфонса Доде здійснив колишній головний режисер театру, а тепер режисер театру Дмитро Богомазов. Перші прем'єрні покази вистави відбулися вчора та сьогодні, 7 та 8 червня. Наступний – 10 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Театр імені Івана Франка.

У постановці задіяні два різних склади. Головна інтрига прем'єри – на головну театральну сцену країни вперше вийде нащадок відомої династії акторів, студент Університету Карпенка-Карого Іван Довженко. І відразу в головній ролі. Іван – син заслужених артистів Ксенії Баші (грає у Театрі Франка) і суперпопулярного кіноактора В’ячеслава Довженка (служить у Театрі на Подолі), та онук колишнього актора театру Франка та театрального педагога Василя Баші.

Пара Баша та Довженко розлучені. І нині Ксенія Баша перебуває у шлюбі з актором театру Франка, народним артистом Олександром Форманчуком.

Що цікаво, всі троє: син, мати та вітчим задіяні у постановці. Довженку-молодшому випало зіграти головну роль молодого закоханого хлопця, а Ксенія Баша виконує роль його матері. В альтернативному складі ці ролі виконують Віталій Ажнов та Тамара Антропова.

Іван Довженко з батьком, мамою та меншим братом фото: facebook.com/sldovgenko

Про що «Арлезіанка»?

фото: Театр імені Івана Франка

«Арлезіанка» – це історія шаленого та трагічного кохання наївного сільського юнака Фредері до звабливої красуні з міста Арля. Зачарований вродою обраниці, Фредері прагне негайно одружитися, але напередодні весілля відбувається непередбачуване.

Відомий автор на українській сцені вперше

Автор п'єси, Альфонс Доде, – видатний французький письменник середини ХІХ століття. Проте, на драматичній сцені України його ім'я з'явиться лише зараз. Іван Франко високо цінував Доде за його поетичне чуття, творчу фантазію та тонкий добросердечний гумор, присвятивши йому велике критичне есе у «Літературно-науковому віснику».

Сюжет п'єси, хоч і простий, але сповнений поезії, чуттєвості та емоційної глибини. Саме тому, коли її поклав на музику Жорж Бізе, вона стала широко відомою у світі як однойменна опера.

Сучасне прочитання класики

Постановники перенесли давню історію в наш час і змінили її географію. Замість ферми на півдні Франції, дії відбуваються на ранчо в американській західній провінції. Хоча прискіпливі глядачі навряд чи знайдуть у тих безкраїх землях місто Арль, відомо, що кохання і нестримна пристрасть не мають меж і кордонів. Переклад п'єси здійснила Ірина Вєдіна.

На сцені Театру Франка «Арлезіанку» втілює потужний акторський склад. У ролі Фредері позмінно головну роль виконуватимуть Віталій Ажнов та Іван Довженко. Образ Бальтазара створять корифеї театру Олексій Богданович та Олег Стальчук. У ролях Франсе Мамая та Рози Мамай глядачі побачать Віктора Жданова та Олександра Ярему, а також Ксенію Башу та Тамару Антропову відповідно.

Серед інших задіяних акторів – Андрій Самінін та Олександр Форманчук (Марк), Леонід Шеревера та Дмитро Короленко (Жане), Марина Кошкіна та Кароліна Мруга (Віветта), Дмитро Рибалевський та Роман Ясіновський (Мітіфіо), а також Олена Хохлаткіна та Людмила Смородіна (Тітонька Ренод).

Режисер-постановник вистави Дмитро Богомазов є визнаним майстром української сцени, Народним артистом України та Заслуженим діячем мистецтв України. На його рахунку вже 7 постановок, які отримали визнання як критиків, так і глядачів.

Для фанатів Довженко-молодшого зауважимо, що юний актор також задіяний у гучній постановці «Чикаго» у Національній опереті. Там він виконує другорядну роль. У виставу його залучив його театральний педагог, керівник Оперети БОгдан Струтинський.