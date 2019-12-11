У «Слузі народу» обіцяють проголосувати за законопроєкт про особливий статус Донбасу



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У президентській фракції стверджують, що якщо депутати не підтримають законопроєкт, це означає, що Україна порушує Мінські угоди

Нардеп Шевченко вважає, що Мінські угоди були мертвими з моменту їх підписання

Народні депутати від «Слуги народу» будуть голосувати за законопроєкт про особливий статус Донбасу.

Про це в ефірі «112 Україна» заявив депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко.

Він стверджує, що якщо депутати не підтримають законопроєкт, це означає, що Україна порушує Мінські угоди.

«Якщо ми не пролонгуємо і цей закон втратить чинність, значить, ми порушуємо Мінський процес. Тому однозначно буде проголосований. Але у мене з цього приводу є своя власна думка, я вважаю, що Мінські домовленості спочатку є мертвими. Там є дуже складні юридичні проблеми, пов'язані з тим, що особливий статус у Конституції треба вносити в перший розділ», - сказав Євген Шевченко.

За його даними, такі зміни необхідно виносити на референдум, але при цьому закону про референдум немає.

Нагадаємо, 10 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу. Наразі текст законопроєкту, пояснювальна записка й інші супровідні документи до нього наразі відсутні.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».