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    Політика

    У «Слузі народу» обіцяють проголосувати за законопроєкт про особливий статус Донбасу

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    У президентській фракції стверджують, що&nbsp;якщо депутати не підтримають законопроєкт, це означає, що Україна порушує Мінські угоди - У «Слузі народу» обіцяють проголосувати за законопроєкт про особливий статус Донбасу
    У президентській фракції стверджують, що якщо депутати не підтримають законопроєкт, це означає, що Україна порушує Мінські угоди

    Нардеп Шевченко вважає, що Мінські угоди були мертвими з моменту їх підписання

    Народні депутати від «Слуги народу» будуть голосувати за законопроєкт про особливий статус Донбасу.

    Про це в ефірі «112 Україна» заявив депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко. 

    Він стверджує, що якщо депутати не підтримають законопроєкт, це означає, що Україна порушує Мінські угоди. 

    «Якщо ми не пролонгуємо і цей закон втратить чинність, значить, ми порушуємо Мінський процес. Тому однозначно буде проголосований. Але у мене з цього приводу є своя власна думка, я вважаю, що Мінські домовленості спочатку є мертвими. Там є дуже складні юридичні проблеми, пов'язані з тим, що особливий статус у Конституції треба вносити в перший розділ», - сказав Євген Шевченко. 

    За його даними, такі зміни необхідно виносити на референдум, але при цьому закону про референдум немає. 

    Нагадаємо, 10 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу. Наразі текст законопроєкту, пояснювальна записка й інші супровідні документи до нього наразі відсутні.

    Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».

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