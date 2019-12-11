Майже все, що приймає Рада – законопроєкти «Слуги народу», - КВУ



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Кошель: Спостерігаємо негативну тенденцію поділу законопроєктів на свої і чужі та ігнорування законодавчих напрацювань представників інших фракцій парламенту

83% прийнятих законів, авторами яких є народні депутати, були подані депутатами фракції «Слуга Народу», повідомляє Комітет виборців України.

Усього за перші 100 днів роботи Верховною Радою було прийнято 60 діючих законів, поданих народними депутатами, 50 із яких або 83% ініціювали депутати провладної більшості.

Загалом автором найбільшої кількості прийнятих законів є Олена Шуляк (13-ий номер в списку «Слуги народу»). Вона стала автором 19 прийнятих законів. На другому місці – Віталій Безгін (77-ий номер в списку СН) – 17 законів та Роксолана Підласа (104-ий номер СН) – 17 законів. Третій за «результативністю» – Павло Фролов (126-ий номер СН), 11 законів.

Натомість, Верховна Рада за 100 днів роботи не підтримали жодного законопроєкту авторства депутатів ОПЗЖ та лише 1 «Голосу». Було прийнято 4 законопроєкти, серед яких депутати «Батьківщини» і 5 – «Європейської солідарності». Однак тут швидше мав вплив той фактор, що ці законопроєкти були зареєстровані ще в Раді попереднього скликання.

«Ці дані засвідчують негативну тенденцію поділу законопроєктів на свої і чужі та ігнорування законодавчих напрацювань представників інших фракцій парламенту. Натомість окремі депутати провладної фракції показують «дива результативності». Однак велика кількість прийнятих законів від окремих депутатів може лише насторожувати. 100 днів – надзвичайно короткий період часу для того, щоб якісно підготувати десятки законів та навіть детально ознайомитися зі змістом своїх законодавчих ініціатив», - підсумував голова КВУ Олексій Кошель.