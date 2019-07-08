У Запоріжжі чоловік вбив жінку, а тіло розчленував



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У Запоріжжі чоловік вбив жінку, а її тіло розчленував. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

Поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали підозрюваного, який в Комунарському районі Запоріжжя під час конфлікту вбив жінку. Особа померлої встановлюється. Триває досудове розслідування.

До Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від пенсіонера про те, що по в квартирі будинку по вулиці Чумаченка він виявив труп невідомої жінки.

На місці події слідчо-оперативною групою було виявлено труп жінки віком близько 35-40 років, поліцейськими проведено огляд та зібрані речові докази.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами, поліцейські встановили особу та місцезнаходження підозрюваного. Громадянина 1977 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що 3 липня зловмисник, за місцем свого мешкання під час раптово виниклого конфлікту з малознайомою жінкою, вдарив її по голові та ліг спати. Від отриманої травми потерпіла померла. Наступного дня чоловік розчленив тіло та деякі частини викинув.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.