У Запоріжжі СБУ затримала на хабарі працівника митниці

Оперативники спецслужби затримали митника у центрі Запоріжжя під час одержання хабара

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Запоріжжя-аеропорт». Про це повідомляє прес-служба СБУ. Встановлено, що радник податкової та митної справи створив корупційну схему одержання хабарів від підприємців та фізичних осіб



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Оперативники спецслужби затримали митника у центрі Запоріжжя під час одержання хабара

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Запоріжжя-аеропорт».

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що радник податкової та митної справи створив корупційну схему одержання хабарів від підприємців та фізичних осіб за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів.

Правоохоронці, зокрема, задокументували черговий факт вимагання посадовцем $1 000 від місцевого мешканця за безперешкодне проходження митного контролю та розмитнення товару.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центрі міста під час одержання другої частини хабара у розмірі $500.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, представники Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди заступника мера одного з міст Львівщини.