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    У Запоріжжі сплюндрували меморіальну дошку Герою Небесної Сотні

    Героя Небесної Сотні журналіста Сергієнка знайшли замордованим у ямі зі сміттям в лісі
    У Запоріжжі невідомі замалювали чорною фарбою меморіальну дошку героя Небесної сотні Василя Сергієнка, яка встановлена на вулиці, названій його ім'ям. Про це повідомив користувач Facebook Сергій Світличний. Інцидент стався в неділю, 26 листопада. «На Бабурці спотворили пам'ятну табличку Герою України. Поки одні рапортують через соцмережі
    • Вчора, 23:31
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    Героя Небесної Сотні журналіста Сергієнка знайшли замордованим у ямі зі сміттям в лісі

    У Запоріжжі невідомі замалювали чорною фарбою меморіальну дошку героя Небесної сотні Василя Сергієнка, яка встановлена на вулиці, названій його ім'ям.

    Про це повідомив користувач Facebook Сергій Світличний.

    Інцидент стався в неділю, 26 листопада.

    «На Бабурці спотворили пам'ятну табличку Герою України. Поки одні рапортують через соцмережі про знищення бюсту Сталіна, другі включають «відповідь» .... спотворюють стіни будинків і таблички Героям України», - написав Світличний.

    Нагадаємо, 4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка викрали з власного двору в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, а на наступний день його знайшли замордованим у ямі зі сміттям в лісі.

    На даний момент обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста переданий до суду.

    Запоріжжя дошка пам'яті
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