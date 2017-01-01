У Запоріжжі сплюндрували меморіальну дошку Герою Небесної Сотні
- Вчора, 23:31
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Героя Небесної Сотні журналіста Сергієнка знайшли замордованим у ямі зі сміттям в лісіУ Запоріжжі невідомі замалювали чорною фарбою меморіальну дошку героя Небесної сотні Василя Сергієнка, яка встановлена на вулиці, названій його ім'ям.
Про це повідомив користувач Facebook Сергій Світличний.
Інцидент стався в неділю, 26 листопада.
«На Бабурці спотворили пам'ятну табличку Герою України. Поки одні рапортують через соцмережі про знищення бюсту Сталіна, другі включають «відповідь» .... спотворюють стіни будинків і таблички Героям України», - написав Світличний.
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка викрали з власного двору в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, а на наступний день його знайшли замордованим у ямі зі сміттям в лісі.
На даний момент обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста переданий до суду.