  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Запоріжжі в гуртожитку вибухнула граната: двоє людей загинули

    Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку
    У Дніпровському районі міста Запоріжжя внаслідок вибуху гранати у гуртожитку загинуло двоє людей. Про це «Унн» повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік.  За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для зясування обставин
    • Вчора, 23:37
    • Розсилка
    <p>Жінка внаслідок вибуху загинула на місці, чоловік &ndash; у кареті швидкої допомоги</p>

    Жінка внаслідок вибуху загинула на місці, чоловік – у кареті швидкої допомоги

    Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку

    У Дніпровському районі міста Запоріжжя внаслідок вибуху гранати у гуртожитку загинуло двоє людей. Про це «Унн» повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік. 

    За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для зясування обставин довелося викликади представників ДСНС, оскільки двері у кімнату були заблоковані. У примішенні правоохоронці виявили тіло жінки, яка загинула на місці унаслідок вибуху, попередньо — бойової гранати, та чоловіка, який ще дихав. Потерпілого мали транспортувати до лікарні, проте врятувати постраждалого не вдалося - він помер у кареті швидкої допомоги під гуртожитком.

    Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї (стаття 263 ККУ) потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку. Однак суд перекваліфікува справу і його відпустили за законом Савченко. 24 грудня чоловік завітав до жінки будучи у стані алкогольного сп'яніння. Розпочалась сварка, у фіналі якої чоловік підірвав гранату. Жінка загинула на місці, чоловіку відірвало руку, після чого він помер у кареті швидкої. 

    a14b2b7d9010eabfe1d370e34bd7a36f35129484

    Наразі правоохоронці опитують свідків, проводяться слідчі дії.  

    Нагадаємо, у Дніпрі 24 грудня в квартирі по вул. Данила Галицького пролунав вибух, постраждала поліцейська.

    Читайте також
    Національна поліція України Запоріжжя вибух граната
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ