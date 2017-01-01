У Запоріжжі в гуртожитку вибухнула граната: двоє людей загинули

Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку

У Дніпровському районі міста Запоріжжя внаслідок вибуху гранати у гуртожитку загинуло двоє людей. Про це «Унн» повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік. За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для зясування обставин



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Жінка внаслідок вибуху загинула на місці, чоловік – у кареті швидкої допомоги

Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку

У Дніпровському районі міста Запоріжжя внаслідок вибуху гранати у гуртожитку загинуло двоє людей. Про це «Унн» повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік.

За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для зясування обставин довелося викликади представників ДСНС, оскільки двері у кімнату були заблоковані. У примішенні правоохоронці виявили тіло жінки, яка загинула на місці унаслідок вибуху, попередньо — бойової гранати, та чоловіка, який ще дихав. Потерпілого мали транспортувати до лікарні, проте врятувати постраждалого не вдалося - він помер у кареті швидкої допомоги під гуртожитком.

Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї (стаття 263 ККУ) потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку. Однак суд перекваліфікува справу і його відпустили за законом Савченко. 24 грудня чоловік завітав до жінки будучи у стані алкогольного сп'яніння. Розпочалась сварка, у фіналі якої чоловік підірвав гранату. Жінка загинула на місці, чоловіку відірвало руку, після чого він помер у кареті швидкої.

Наразі правоохоронці опитують свідків, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі 24 грудня в квартирі по вул. Данила Галицького пролунав вибух, постраждала поліцейська.