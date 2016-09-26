У Дніпрі стався вибух у квартирі. Постраждала поліцейська

На місці події проводяться невідкладні слідчі дії

У Дніпрі 24 грудня приблизно о 5:30 в квартирі по вул. Данила Галицького пролунав вибух. Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. За його даними, в результаті вибуху постраждала господарка квартири – співробітниця поліції. Жінку доставили до лікарні. Зараз на місці події проводяться невідкладні слідчі дії,