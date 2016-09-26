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    Кримінал

    У Дніпрі стався вибух у квартирі. Постраждала поліцейська

    На місці події проводяться невідкладні слідчі дії
    У Дніпрі 24 грудня приблизно о 5:30 в квартирі по вул. Данила Галицького пролунав вибух. Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. За його даними, в результаті вибуху постраждала господарка квартири – співробітниця поліції. Жінку доставили до лікарні. Зараз на місці події проводяться невідкладні слідчі дії,
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    На місці події проводяться невідкладні слідчі дії

    У Дніпрі 24 грудня приблизно о 5:30 в квартирі по вул. Данила Галицького пролунав вибух. Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    За його даними, в результаті вибуху постраждала господарка квартири – співробітниця поліції. Жінку доставили до лікарні.

    Зараз на місці події проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини вибуху.

    Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

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