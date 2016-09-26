У Дніпрі стався вибух у квартирі. Постраждала поліцейська
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На місці події проводяться невідкладні слідчі дії
У Дніпрі 24 грудня приблизно о 5:30 в квартирі по вул. Данила Галицького пролунав вибух. Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
За його даними, в результаті вибуху постраждала господарка квартири – співробітниця поліції. Жінку доставили до лікарні.
Зараз на місці події проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини вибуху.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).