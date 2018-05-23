У Запоріжжі виявили підпільну зброярню

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Зловмисник на замовлення переробляв зброю у бойову та реставрував її

Працівники відділу превенції на території Комунарського району Запоріжжя виявили підпільний цех з виготовлення та переробки різних видів вогнепальної зброї.

Працівники сектору дільничних офіцерів поліції Комунарського відділення поліції Запорізької області отримали інформацію про функціонування підпільного цеху з виготовлення та переробки різних видів вогнепальної зброї на території району.

В одному з гаражів поліцейські провели санкціонований обшук. У результаті було вилучено автомат, автомат-пістолет, 12 пістолетів та комплектуючі до них, 9 рушниць, 200 набоїв різних калібрів, 9 оптичних пристроїв різних видів та інше.

Фігуранта, 1959 року народження, затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Все вилучене направлено для проведення експертизи до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



