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    У Запоріжжі виявили підпільну зброярню

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    У Запоріжжі виявили підпільну зброярню

    Зловмисник на замовлення переробляв зброю у бойову та реставрував її

    Працівники відділу превенції на території Комунарського району Запоріжжя виявили підпільний цех з виготовлення та переробки різних видів вогнепальної зброї.

    Працівники сектору дільничних офіцерів поліції Комунарського відділення поліції Запорізької області отримали інформацію про функціонування підпільного цеху з виготовлення та переробки різних видів вогнепальної зброї на території району.

    В одному з гаражів поліцейські провели санкціонований обшук. У результаті було вилучено автомат, автомат-пістолет, 12 пістолетів та комплектуючі до них, 9 рушниць, 200 набоїв різних калібрів, 9 оптичних пристроїв різних видів та інше.

    Фігуранта, 1959 року народження, затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Все вилучене направлено для проведення експертизи до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

    Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.


    Запоріжжя обшук
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