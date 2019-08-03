У Запоріжжі затримали банду рекетирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники викрали потерпілого та безпідставно вимагали від потерпілого грошові кошти у сумі 2 000 доларів США

Правоохоронці у місті Запоріжжя затримали трьох зловмисників, які під загрозою застосування фізичної сили, вимагали від місцевого мешканця гроші за неіснуючий борг. Місцезнаходження четвертого підозрюваного встановлюється.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

1 серпня в результаті спільної спецоперації співробітники Управління Служби безпеки України в Запорізькій області спільно зі Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців Управління «КОРД» викрили групу зловмисників, які вимагали гроші у місцевого мешканця.

Трьох чоловіків, 1995, 1993 та 1994 років народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вживаються заходи щодо затримання ще одного чоловіка 1975 року народження.

Встановлено, що зловмисники викрали потерпілого та під загрозою застосування фізичної сили, безпідставно вимагали від потерпілого грошові кошти у сумі 2000 доларів США. Їх затримали безпосередньо після скоєння злочину.

Крім цього, під час досудового розслідування правоохоронцями було задокументовано факт передачі частини грошових коштів у сумі 500 доларів США нападникам.

За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюється причетність затриманих до скоєння низки інших злочинів.