У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу



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У Запоріжжі СБУ блокувала незаконний збут зброї Фото: СБУ

«Клієнтів» ділки підшукували на спеціалізованих форумах у мережі Інтернет

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували у Запоріжжі збут військових засобів ураження.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру, раніше засудженних за скоєння тяжких злочинів, переправляли зброю та боєприпаси з району проведення операції Об’єднаних сил для продажу на території регіону.

«Клієнтів» ділки підшукували на спеціалізованих форумах у мережі Інтернет. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів продажу засобів ураження зловмисниками.

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи на одній з центральних вулиць міста під час спроби збуту десяти тротилових шашок, загальною вагою чотири кілограми, а також чотирнадцяти гранат Ф-1 та гранати РГН із запалами до них. Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях торгівців зброєю правоохоронці виявили чотири бойові реактивні протитанкові гранати РПГ-22 та РПГ- 26.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.