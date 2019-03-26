  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу

    • Розсилка
    У Запоріжжі СБУ блокувала незаконний збут зброї - У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу
    У Запоріжжі СБУ блокувала незаконний збут зброї
    Фото: СБУ

    «Клієнтів» ділки підшукували на спеціалізованих форумах у мережі Інтернет

    Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували у Запоріжжі збут військових засобів ураження.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців обласного центру, раніше засудженних за скоєння тяжких злочинів, переправляли зброю та боєприпаси з району проведення операції Об’єднаних сил для продажу на території регіону.

    «Клієнтів» ділки підшукували на спеціалізованих форумах у мережі Інтернет. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів продажу засобів ураження зловмисниками.

    Правоохоронці затримали обох фігурантів справи на одній з центральних вулиць міста під час спроби збуту десяти тротилових шашок, загальною вагою чотири кілограми, а також чотирнадцяти гранат Ф-1 та гранати РГН із запалами до них. Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях торгівців зброєю правоохоронці виявили чотири бойові реактивні протитанкові гранати РПГ-22 та РПГ- 26.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу
    У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу
    У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу
    У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які продавали зброю з Донбасу
    Фото: СБУ

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. 

    СБУ зброя інтернет боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ