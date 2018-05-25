У Запорізькій області ділки підпільно виробляли тютюн для кальянів

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Фото: Державна фіскальна служба України

Під час обшуку було вилучено підакцизну продукцію загальною вартістю 1,2 млн грн

У Запорізькій області ліквідовано підпільне виробництво та збут тютюну для кальянів.

Про це 25 травня повідомляє Прес-служба Державної фіскальної служби України.

Під час обшуку було вилучено підакцизну продукцію загальною вартістю 1,2 млн грн - 544 кг тютюну для кальянів та 10 кг ароматизаторів, а також прилади для змішування та фасування тютюнової продукції.

Зазначається, що під час виробництва використовувалися ароматизатори з різними фруктовими смаками та тютюнова сировина невідомого походження.

Зареєстровано порушення за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, передбаченого ст. 204 КК України. Покарання за незаконне виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів - штраф від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на Закарпатті 24 травня під час перетину кордону митники вилучили 135, 5 тисяч пачок контрабандних цигарок на суму майже 4 млн грн.