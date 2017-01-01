У Запорізькій області на кір захворіли вже 122 людини
- Вчора, 19:41
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У лабораторному центрі зазначили, що зростання захворюваності на кір відбувається в цілому по Україні
На Запоріжжі за останні тижні 122 людини захворіли на кір.
Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Мінохоронздоров'я України.
Так, у Запоріжжі зареєстрували 58 випадків захворювання, ще 64 - у Запорізькому районі. З них 38 захворілих - у школі «Інтелект» селища Кушугум.
У лабораторному центрі зазначили, що зростання захворюваності на кір відбувається в цілому по Україні. При цьому найвищі показники - в Одеській та Івано-Франківській областях, де спалахи почали реєструвати ще влітку. Упродовж 9 місяців поточного року в Одеській, Івано-Франківській та Закарпатській областях на кір захворіли, відповідно, 627, 731 та 116 людей.