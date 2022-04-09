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    У Запорізькій області окупанти масово викрадають людей

    У Запорізькій області окупанти продовжують викрадати українських активістів і журналістів&nbsp; - У Запорізькій області окупанти масово викрадають людей
    У Запорізькій області окупанти продовжують викрадати українських активістів і журналістів 
    фото з відкритих джерел

    Наразі залишаються в полоні 63 особи, в тому числі – 10 посадовців та один журналіст.

    Від початку повномасштабних бойових дій російські військові викрали у Запорізькій області 106 громадян, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    Підставами для викрадень є проукраїнська позиція та відмова співпрацювати з окупантами.

    Омбудсмен розповіла, що у селищі Якимівка Мелітопольського району російські окупанти викрали 28-річного кримського татарина Асана Аблямітова.

    Напередодні до будинку, де він проживає, увірвалося вісім російських солдатів. Хлопця в цей час вдома не було. Про обшуки в помешканні його повідомили сусіди.

    Аби з’ясувати ситуацію, Асан зателефонував батькові, але відповів один із військовослужбовців і погрожуючи вбити батьків, змусив Асана повернутися додому. Після чого хлопця примусово вивезли у невідомому напрямку. Вже другий день про нього немає жодної інформації.

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    Нагадаємо, раніше Денісова розповіла, скільки українців зникли безвісти під час війни з Росією.

    Також наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

    Теги: росія війна полон викрадення Україна Людмила Денісова
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    У Запорізькій області окупанти масово викрадають людей