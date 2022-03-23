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    Захоплена у полон в Маріуполі парамедик Тайра жива

    Пропагандистський телеканал НТВ показав відео з волонтером Юлією Паєвською, яку захопили в полон російські окупанти - Захоплена у полон в Маріуполі парамедик Тайра жива
    Пропагандистський телеканал НТВ показав відео з волонтером Юлією Паєвською, яку захопили в полон російські окупанти
    Фото: YouTube

    Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з Юлією Паєвською

    Волонтерка і парамедик Юлія Паєвська (позивний Тайра), яка була захоплена у полон окупантами, вийшла на зв’язок, вона жива. Юлія з’явилася на відео російських пропагандистських ЗМІ.

    Як повідомлялося, відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів. До лап російських загарбників потрапив також водій Юлії Сергій. Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Воронкова.

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    Теги: росія окупанти війна волонтер Україна окупація #stoprussia
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    Захоплена у полон в Маріуполі парамедик Тайра жива