Захоплена у полон в Маріуполі парамедик Тайра жива

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з Юлією Паєвською

Волонтерка і парамедик Юлія Паєвська (позивний Тайра), яка була захоплена у полон окупантами, вийшла на зв’язок, вона жива. Юлія з’явилася на відео російських пропагандистських ЗМІ.

Як повідомлялося, відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів. До лап російських загарбників потрапив також водій Юлії Сергій. Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Воронкова.

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