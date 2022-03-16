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    Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів (список)

    Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів (список)
    фото з відкритих джерел

    Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

    Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до останнього допомагали місцевим жителям під обстрілами. Про це повідомили у Бучанській міськраді.

    Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

    Список полонених:

    • Гапченко Дмитро Олександрович;
    • Черкаський Леонід Юхимович;
    • Циган Микола Володимирович;
    • Ющенко Анатолій Вікторович;
    • Уманець Володимир Олександрович;
    • Матюк Сергій Олександрович.

    «Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомогти у звільненні наших людей», – написали в пресслужбі міськради.

    У Facebook Верховна Рада України написала, що СБУ створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.

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    Теги: окупанти Верховна Рада Київ Київщина військові Facebook реклама Офіс президента
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    Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів (список)