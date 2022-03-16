Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів (список)

Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до останнього допомагали місцевим жителям під обстрілами. Про це повідомили у Бучанській міськраді.

Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Список полонених:

Гапченко Дмитро Олександрович;

Черкаський Леонід Юхимович;

Циган Микола Володимирович;

Ющенко Анатолій Вікторович;

Уманець Володимир Олександрович;

Матюк Сергій Олександрович.

«Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомогти у звільненні наших людей», – написали в пресслужбі міськради.

У Facebook Верховна Рада України написала, що СБУ створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.