Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів (список)
Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.
Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до останнього допомагали місцевим жителям під обстрілами. Про це повідомили у Бучанській міськраді.
Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.
Список полонених:
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович;
- Матюк Сергій Олександрович.
«Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомогти у звільненні наших людей», – написали в пресслужбі міськради.
У Facebook Верховна Рада України написала, що СБУ створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.