Омбудсмен розповіла, скільки українців зникли безвісти під час війни з Росією
Наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ
Понад 15 тисяч осіб зникли безвісти за 44 дні повномасштабної війни з Росією. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це понад 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник», – сказала Денісова.
Окремо омбудсмен наголосила на тому, що поки немає єдиної статистики щодо зґвалтувань.
«Зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу»,– сказала Денісова.
Нагадаємо, дещо раніше омбудсмен розповіла, як росіяни катували дітей на Київщині.
У місті Бучі на вулиці Яблунська російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей.