Омбудсмен розповіла, скільки українців зникли безвісти під час війни з Росією

Понад 15 тисяч українців зникли безвісти лише за 43 дні війни з РФ

Наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ

Понад 15 тисяч осіб зникли безвісти за 44 дні повномасштабної війни з Росією. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це понад 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник», – сказала Денісова.

Окремо омбудсмен наголосила на тому, що поки немає єдиної статистики щодо зґвалтувань.

«Зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу»,– сказала Денісова.

Нагадаємо, дещо раніше омбудсмен розповіла, як росіяни катували дітей на Київщині.

У місті Бучі на вулиці Яблунська російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей.