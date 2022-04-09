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    Омбудсмен розповіла, скільки українців зникли безвісти під час війни з Росією

    Понад 15 тисяч українців зникли безвісти лише за 43 дні війни з РФ - Омбудсмен розповіла, скільки українців зникли безвісти під час війни з Росією
    Понад 15 тисяч українців зникли безвісти лише за 43 дні війни з РФ
    фото з відкритих джерел

    Наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ

    Понад 15 тисяч осіб зникли безвісти за 44 дні повномасштабної війни з Росією. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу «Еспресо».

    «Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це понад 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник», – сказала Денісова.

    Окремо омбудсмен наголосила на тому, що поки немає єдиної статистики щодо зґвалтувань.

    «Зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу»,– сказала Денісова.

    Нагадаємо, дещо раніше омбудсмен розповіла, як росіяни катували дітей на Київщині.

    У місті Бучі на вулиці Яблунська російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей.

    Теги: росія війна Україна Людмила Денісова
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    Омбудсмен розповіла, скільки українців зникли безвісти під час війни з Росією