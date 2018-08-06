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    У Запорізькій області у поїзді виявили 40 гранат

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    У Запорізькій області у поїзді виявили 40 гранат
    Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

    Поліцейські, зокрема вилучили 27 корпусів гранат «Ф-1» та 13 корпусів гранат «РГД-5»

    У Запорізькій області поліцейські вилучили у вантажному вагоні потягу 40 гранат.

    Про це 6 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

    «Працівниками Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції «Комиш-Зоря» у вантажному вагоні потягу, який перевозить глину фарфорову, було виявлено боєприпаси», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на місце викликали співробітників вибухотехнічного управління поліції в Запорізькій області.

    Поліцейські вилучили 27 корпусів гранат «Ф-1», 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат «РГД-5», 1080 набоїв калібру 5,45 мм, дві димові шашки «РГД-2Б». Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

    Нагадаємо, в Україні було викрито злочинну організовану групу, яка упродовж тривалого часу займалася поставками в країну нелегальної зброї, а також її переробкою та продажем.

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